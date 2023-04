Le RC Lens aurait un international algérien dans le viseur

Du championnat luxembourgeois à la Ligue des champions en un an.

Devenu indispensable dans le onze du SC Bastia cette saison, Kevin Van Den Kerkhof, auteur de quatre buts et cinq passes décisives en Ligue 2, ne devrait plus rester sur l’Île de Beauté très longtemps. Selon le média luxembourgeois Le Quotidien, l’ancien joueur de Dudelange serait sur les tablettes du RC Lens pour le prochain mercato. Les Sang et Or, deuxièmes de Ligue 1, pourraient proposer 6 millions d’euros pour attirer celui qui se fait appeler Kevin Guitoun lorsqu’il porte le maillot de la sélection algérienne (une sélection). Un coup de billard à trois bandes, puisque Bastia s’intéresserait à Elias Filet, en cas de départ de son attaquant. Prêté par Sochaux à Niederkorn, troisième du championnat luxembourgeois, le bien nommé Filet a inscrit 19 buts en 13 matchs de championnat cette saison.

De Bastia à Lens, Van Den Kerkhof devrait sensiblement réduire son budget crème solaire.

