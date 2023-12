Pronostic Fenerbahçe Galatasaray : Analyse, cotes et prono du match de SuperLig

Galatasaray et Icardi viennent chercher un résultat au Fenerbahçe

Fenerbahçe a connu une période assez compliquée il y a quelques semaines, avec 3 défaites en 5 matchs, et un revers 6-1 en prime sur la pelouse de Nordsjælland en C4. La confiance est revenue depuis 4 matchs, remportés contre Sivasspor (4-1), le Besiktas (1-3) et Kayserispor (3-4) en championnat, et en C4 contre Trnava (4-0), lui permettant d’accéder aux phases finales de cette compétition. Plusieurs joueurs assez influents vont manquer à l’appel, notamment Kent, Zajc, Becao ou encore Peres (ex-OM) et même le buteur capital Dzeko (ex-Inter, 16 buts TCC), incertain après avoir manqué la dernière journée. Fred (ex-United) a écopé d’un carton rouge lors du dernier match et va cruellement manquer au milieu. En revanche, le bon point vient de Batshuayi, qui a profité de l’absence de Dzeko pour planter un triplé. Seront bien de la partie l’ancien de l’Ajax, Tadic (11 buts, 9 passes TCC) et le performant Szymanski (11 buts, 9 passes TCC aussi).

Pour Galatasaray, la campagne européenne fut mouvementée, mais les Turcs ont fini par décrocher un ticket pour les barrages de C3 en terminant 3es de la poule devant Manchester United. Sur la scène nationale, ils restent sur une série de 4 victoires de suite contre Alanyaspor (4-0), Pendikspor (0-2), Adana (3-1) et Karagumruk (1-0). Au niveau des absences, seuls Oliveira et Sanchez sont forfaits, puisque le portier Muslera est de retour après avoir purgé sa suspension. Les hommes forts de l’effectif tiendront leur place, notamment le Français Boey et le Danois Nelsson en défense, ou encore la paire Demirbay-Torreira au milieu. Devant, on retrouve de beaux noms, Ziyech (ex-Chelsea, 4 buts TCC), Mertens (ex-Naples, 4 buts, 4 passes TCC), Akturkoglu (8 buts, 7 passes TCC), Zaha (6 buts, 2 passes TCC), mais surtout Icardi (17 buts, 6 passes TCC). Dans ce choc au sommet, le vainqueur va pouvoir prendre 3 points d’avance et se placer pour le titre, déjà destiné à l’une des deux équipes. Galatasaray a l’air plus fiable qu’une équipe de Fenerbahçe qui a récemment pris un 6-1 sur la scène européenne. Les absences côté Fener viennent aussi peser dans la balance, qui penche en faveur des visiteurs. Déjà buteur à 17 reprises toutes compétitions confondues, Icardi sera un élément important pour Gala.

