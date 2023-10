Le Paris Saint-Germain frustré par Manchester United

Manchester United 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Malard (70e) pour les Red Devils // Chawinga (54e) pour les Rouges et Bleus

Quand y en a marre, y’a Malard !

Pour leur première sortie européenne de la saison, les Parisiennes ramènent un nul plutôt heureux de Manchester United ce mardi soir, au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions féminine (1-1). Rapidement privées d’Organes Jean-François, sortie sur civière (18e), les joueuses de Jocelyn Prêcheur ne baissent toutefois pas de rythme. Après un premier quart d’heure largement dominé, Lieke Martens, de la tête (21e), puis Kolbin Albert, à l’entrée de la surface (37e), manquent le cadre. En contrôle – 62% de possession et douze tentatives à zéro lors du premier acte -, les Parisiennes passent à un cheveu de se faire surprendre, seulement sauvées par l’impeccable sortie de Constance Picaud devant Lucia Garcia (25e).

Transfigurées par l’entrée de Geyse au retour des vestiaires, les Red Devils endossent alors le rôle tenu par Grace Geyoro et sa bande jusque-là. Complètement étouffées, les Rouges et Bleus retrouvent soudainement l’efficacité qui les a fuies lors des 45 premières minutes. Tabitha Chawinga, parfaitement lancée par Sandy Baltimore, offre au PSG une bonne bouffée d’air (0-1, 54e). Un pion qui n’arrête pas les Mancuniennes, survoltées. Tout juste envoyée sur le pré, Melvine Malard, prêtée par l’Olympique Lyonnais au club anglais, égalise sur corner (1-1, 70e). Malgré un dernier quart d’heure compliqué, Paris s’accroche à ce nul et aura l’avantage du terrain pour le retour, programmé mercredi prochain.

Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle…

Manchester United (4-2-3-1) : Earps – Blundell, George, Turner, Le Tissier – Naalsund (Miyazawa, 66e), Zelem – Galton, Toone, Riviere (Geyse, 46e) – Garcia Cordoba (Malard, 66e). Entraîneur : Marc Skinner.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Picaud – Karchaoui, De Almeida, Jean-François (Hunt, 18e), Le Guilly (Calligaris, 84e) – Geyoro, Albert, Groenen – Martens (Katoto, 54e), Chawinga (Bachmann, 84e), Baltimore. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

