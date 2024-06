Sven-Göran Eriksson ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre

Touchant.

Atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale depuis le mois de janvier, Sven-Göran Eriksson s’est de nouveau exprimé sur sa maladie ce vendredi dans une chronique pour le Telegraph. L’entraîneur suédois de 75 ans a annoncé qu’il n’avait aucune idée de combien de temps il lui restait, mais cela ne semble pas le chambouler : « Est-ce que ça m’inquiète ? Je pense qu’il vaut mieux ne pas savoir. Je ne veux pas m’asseoir en m’apitoyant sur mon sort. On ne résout rien avec ça. »

