Lilian Thuram : « J’ai toujours dit à mes enfants : “On ne collabore pas avec la haine” »

Invité de France Inter ce vendredi, Lilian Thuram (52 ans) a pris la parole à deux jours du premier tour des élections législatives. L’ancien international français aux 142 sélections, figure de la lutte contre le racisme, a ainsi rappelé son engagement au micro de la radio publique, en dénonçant la « haine anti-musulmans » et le « racisme du Front national ». Le champion du monde 1998 s’est montré inquiet quant à l’éventuelle arrivée de l’extrême droite à Matignon : « Ces personnes, qui ont cette violence en elles, l’expriment librement aujourd’hui, et c’est extrêmement dangereux. Alors imaginez demain lorsqu’elles seront au pouvoir. Il faut vraiment prendre les choses très au sérieux. »

Lilian Thuram a également été invité à réagir aux déclarations de son fils Marcus, qui dispute actuellement l’Euro avec les Bleus. L’attaquant français a appelé à faire barrage contre le RN le 15 juin dernier, rejoignant les (rares) joueurs français ayant pris position sur le sujet. « Je n’en ai pas parlé avec lui, mais c’est le fruit d’une éducation. J’ai toujours essayé d’éduquer mes deux garçons (Marcus et Khephren Thuram, NDLR) sur le fait qu’il faut prendre soin de l’autre, respecter l’autre. C’est très important. Il ne faut pas être indifférent », a expliqué l’ancien défenseur. Concernant l’attitude de l’équipe de France autour des élections législatives, Thuram s’est montré prudent : « Ce sont les joueurs qui doivent prendre cette décision et il y a la Fédération. La seule chose que je dis, c’est que chacun de nous doit être conscient. Très souvent, des personnes finissent par dire: “Je ne savais pas.” J’ai toujours éduqué mes enfants en leur parlant d’une phrase d’Albert Einstein qui dit : “Le monde va mal, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui laissent faire et qui regardent.” »

"J'ai toujours dit à mes enfants : 'On ne collabore pas avec la haine, on résiste à la haine, quoi qu'il en coute'", lance Lilian Thuram. "Il ne faut pas se taire, ne pas faire comme si on ne savait pas", dit-il. #le1314inter pic.twitter.com/RMaI2rrkas — France Inter (@franceinter) June 28, 2024

