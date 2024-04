Pronostic Borussia Dortmund Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Ligue des champions

100€ remboursés en Freebets sur Borussia Dortmund – Atlético de Madrid !

Un Borussia Dortmund mal embarqué mais toujours vivant

Le Borussia Dortmund avait surpris en finissant tête du groupe F de cette C1, où figuraient le PSG, l’AC Milan et Newcastle. Ce qui leur avait permis d’avoir un 8e de finale abordable contre le PSV Eindhoven. Après un match nul aux Pays-Bas (1-1), le Borussia a pris l’avantage lors du match retour à domicile (2-0). Cependant, l’élan européen du BvB a été freiné la semaine dernière par l’Atlético Madrid (2-1). Malgré un début difficile et une intensité impressionnante de la part des Colchoneros, Sébastien Haller a apporté un peu d’espoir avec son but en fin de match. En Bundesliga, dont il occupe la 5e place, Dortmund a subi une défaite contre Stuttgart (0-1) il y a 10 jours, un revers mettant fin à une série de 4 victoires consécutives. Mais avant d’affronter l’Atlético Madrid, les Marsupiaux auront sont allés s’imposer du côté de Mönchengladbach ce week-end en championnat (1-2).

Un Atlético de Madrid européen

Un peu comme Dortmund, l’Atlético Madrid se comporte mieux cette saison en Europe qu’au niveau national. L’Atlético avait brillé lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions, terminant en tête sans aucune défaite (4 victoires et 2 matchs nuls), devant des équipes telles que la Lazio, Feyenoord et le Celtic. En huitièmes de finale, contre l’Inter Milan, les Colchoneros ont réalisé une performance remarquable en les éliminant aux tirs au but. En Liga, l’Atlético Madrid, classé 4e, n’est pas encore assuré de sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Après deux défaites consécutives (face à Cadiz et Barcelone), ils ont inversé la tendance en battant Villarreal à l’extérieur (1-2), puis Gérone ce week-end à domicile (3-1). Les Matelassiers ont ainsi pris une petite avance sur Bilbao, actuel 5e.

Dortmund récupère Malen

Pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions, l’Atlético de Madrid devra encore composer sans son attaquant Depay, toujours blessé, mais récupère Hermoso derrière (titulaire ce week-end). De leur côté, Terzić et Dortmund ont récupéré Malen ce week-end. Absent à l’aller, le 2e meilleur buteur de cette équipe pourrait démarrer aux côtés de Sancho et Fullkrug, même si Haller a marqué la semaine dernière.

Les compositions probables pour Borussia Dortmund – Atlético de Madrid :

Borussia Dortmund : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Sancho, Brandt, Malen (ou Adeyemi) – Füllkrug.

Atlético de Madrid : Oblak – Molina, Azpilicueta, Witsel, Gimenez, Dias Lino – Llorente, Koke, De Paul – Griezmann, Morata.

L’Atlético de Madrid se qualifie ?

Dortmund affronte une mission ardue malgré l’avantage de jouer ce match retour à domicile. Les Espagnols, avec leur avance d’un but suite à leur victoire 2-1 au match aller, pourraient se contenter d’un match nul pour décrocher leur billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Diego Simeone compte sur un Antoine Griezmann très en forme (doublé ce week-end), et décisif au match aller (1 passe dé et le trophée d’homme du match), pour tenir le coup devant le Mur Jaune. Avec le retour de Malen côté Dortmund, on peut s’attendre à des buts marqués des deux côtés.

L’Atlético prend Dortmund dans sa toile