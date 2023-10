Secoué au Havre, Lens assure le minimum

Le Havre 0-0 Lens

Les hommes voyagent, mais pas les chiffres. Si Franck Haise a vu une grosse partie de son groupe parcourir le monde lors de la trêve, certains de ses éléments étant partis suer au Pérou ou aux États-Unis quand d’autres étaient en train de se produire en Chine ou aux Îles Féroé, le vendredi soir de son RC Lens, 14e au coup d’envoi, n’avait rien d’une soirée GeoGuessr. Le thème était tout autre, et il était plutôt question de quête de points afin de voir (enfin) les Sang et Or remonter les escaliers de la Ligue 1. Reste qu’en face, Le Havre de Luka Elsner avait un objectif identique. Au milieu d’un stade Océane débordant de partout, le promu n’a fait aucun cadeau, sortant son meilleur match de la saison depuis la gifle donnée au FC Lorient début septembre. Malheureusement, il n’a pas pu faire péter les cotillons (0-0).

Un HAC étouffé, puis excité

Désireux de voir sa troupe faire grimper le rythme et l’intensité des rencontres, Elsner avait choisi, vendredi soir, de repasser à une défense à cinq têtes et de placer Emmanuel Sabbi et Nabil Alioui en soutien de Mohamed Bayo. Le choix du technicien slovène a été payant, même si son HAC a d’abord dû survivre à un premier quart d’heure rendu étouffant par des Lensois déchaînés, Desmas voyant même une frappe de Diouf être déviée juste au-dessus de la barre par Salmier. Le portier normand a ensuite été alerté à d’autres reprises au cours de la première période, mais il n’a pas eu à se forcer pour capter les tentatives de Saïd (5e), Thomasson (7e, 24e) et Frankowkski (31e). Parallèlement, ses coéquipiers se sont allumés et ont commencé à poser plusieurs soucis à leurs invités, le positionnement du piston droit (Casimir d’abord, puis Nego après la sortie d’Operi qui a forcé Casimir à basculer à gauche) fixant notamment Frankowski et aidant à ouvrir des espaces à attaquer de différentes manières. Dans la foulée de premières approches, Bayo, plutôt à son avantage dans le jeu, s’est ainsi retrouvé avec une balle en or d’ouverture du score après une merveille d’ouverture d’Alioui et a buté sur Samba (25e). Puis, Le Havre, boosté par un Touré intenable, a eu son gros paquet de situations de transitions, dont une a débouché sur une intervention très limite du gardien des Bleus sur Sabbi (38e).

Les miracles et la justice

Tout au long du deuxième acte, on a continué à voir Elsner rebondir dans sa zone technique, et si le HAC a de nouveau cédé largement le ballon au RC Lens, c’était souvent pour mieux le presser et le piquer. Un quart d’heure après un début de période qui a vu Haise faire sortir Diouf pour lancer Fulgini, Le Havre, qui a un peu plus penché à gauche après la pause, comptait alors quatre flèches tirées, Brice Samba avait de nouveau dû jouer les murs devant Mohamed Bayo (60e) et il aura fallu attendre pour voir Adrien Thomasson réveiller son gang (66e). Son entraîneur venait tout juste de procéder à deux nouveaux changements et s’apprêtait surtout à voir Danso dégainer un miracle sous le nez de Bayo après une parade impeccable de Samba face à Nego (71e). La fin de la rencontre a failli être le théâtre d’un autre miracle, lorsque El Aynaoui est venu couper de la tête un centre tendu d’Aguilar (89e) et encore plus quand Sotoca est venu tromper Desmas de la tête deux minutes plus tard, avant que le VAR ne vienne relancer les cœurs du stade Océane. Il y a des nuits où le football sait garder une justice. Le Havre méritait certainement mieux, Lens pas beaucoup plus, et au terme d’une belle rencontre de Ligue 1, les deux équipes stagnent. On retiendra le spectacle.

Le Havre (5-4-1) : Desmas – Casimir, Salmier, Sanganté, Lloris, Operi (Nego, 23e) – Sabbi (Soumaré, 76e), Kuzyaev, Touré (Mbemba, 88e), Alioui (Grandsir, 76e) – Bayo (Logbo, 88e). Entraîneur : Luka Elsner.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Haïdara (Medina, 74e) – Aguilar, Mendy (Abdul Samed, 64e), Diouf (Fulgini, 46e), Frankowski – Sotoca, Thomasson (El Aynaoui, 85e) – Saïd (Guilavogui, 64e). Entraîneur : Franck Haise.

