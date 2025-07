Marquinhos : «  On veut véritablement écrire l’histoire »

Marquinhos veut tout rafler.

Déjà vainqueur cette saison du Trophée des champions, de la Coupe de France, de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, le PSG pourrait glaner une cinquième statuette annuelle ce dimanche en battant Chelsea à l’occasion de la finale du tout premier Mondial des clubs de la FIFA. Présent en conférence de presse avant ce sommet face aux Blues d’Enzo Maresca, Marquinhos a expliqué aux journalistes assis devant lui que tout le groupe parisien avait conscience de l’importance de cette rencontre : « On sait qu’il s’agit d’une opportunité en or pour nous, c’est une compétition qui n’a lieu que tous les 4 ans, a déroulé le capitaine du PSG. Depuis le premier jour ici, le coach a dit que c’était une opportunité pour nous, dans 4 ans on ne sait pas où on sera, si on aura une autre opportunité d’y participer. On s’est amusé à jouer contre des équipes que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer tout au long de la saison. Maintenant qu’on est arrivés jusque-là, cette finale a une valeur importante pour nous. Ce serait une saison parfaite et ce sera très dur à reproduire. Cela nous tient à cœur de remporter ce titre. […] Il reste encore deux jours de compétition, dont la finale que l’on veut gagner. On veut véritablement écrire l’histoire. On connaît le goût de la victoire et on veut continuer. »

Elle doit avoir un sacré goût de « reviens-y », cette fameuse victoire.

