L'Italie se qualifie pour les quarts, le Portugal grand perdant

Malgré sa défaite contre l’Espagne (1-3), l’Italie se hisse en quarts de finale de l’Euro 2025. Et on ne peut pas dire que cette qualification est imméritée puisque les joueuses de d’Andrea Soncin ont tenu la dragée haute à celles de Montse Tomé. Après avoir déroulé lors de leurs deux premières sorties, les Espagnoles ont eu beaucoup plus de mal ce vendredi soir, ne s’en remettant qu’à de belles frappes d’Athenea del Castillo et Patricia Guijarro, puis un but à bout portant d’Esther González. Elles avaient auparavant encaissé l’ouverture du score Elisabetta Oliviero. Avec 14 buts en phase de groupes, la Roja égale le record établi par l’Angleterre en 2022.

Si l’Italie n’a pas eu besoin de points pour se qualifier, c’est grâce à la contre-performance du Portugal face à la Belgique (1-2). As Navegadores ont pris l’eau dès la troisième minute, avec un but de Tessa Wullaert. L’égalisation tardive de Telma Encarnação n’a rien changé au scénario de ce groupe B, surtout qu’Amber Tysiak a rapidement redonné l’avantage aux Belges.

En quarts, l’Espagne va affronter la Suisse, tandis que l’Italie sera opposée à la Norvège.

Italie 1-3 Espagne

Buts : Oliviero (10e) pour le Azzurre // Del Castillo (14e), Guijarro (49e), González (90e+1) pour la Roja

Portugal 1-2 Belgique

But : Encarnação (87e) pour les Portugaises // Wullaert (3e), Tysiak (90e+2) pour les Belges

