Nice privé d'un cadre pour le tour préliminaire de C1

Cette fois, la Coupe du monde des clubs n’y est pour rien.

Franck Haise a partagé une bien mauvaise nouvelle ce samedi : Moïse Bombito, devenu un élément clef de sa défense, manquera une grande partie du début de saison. Le jeune défenseur, titularisé 25 fois en championnat en 2024-2025, souffre d’une micro-fissure du tibia, qui fait suite à un coup reçu en mai.

« Quand il est revenu de vacances, il avait une gêne. Il s’entraînait mais ça ne passait pas. On a exploré plus, explique le coach de l’OGC Nice. On fera une reprise progressive, individuelle, collective, mais on a du mal à avoir des délais clairs pour un retour entre absence et réathlétisation. Je pense que, au mieux, ce sera après la trêve de septembre. Et si ça doit être plus long, ça peut être sur la trêve d’octobre. »

Le Gym disputera trois rencontres de Ligue 1 avant la trêve de septembre, face à Toulouse, Auxerre et Le Havre. Si son absence se prolonge, Bombito pourrait aussi manquer le derby contre Monaco, le premier week-end d’octobre. Il ratera surtout le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions (aller le 5-6 août, retour le 12-13) et le barrage qui suivra potentiellement.

On la voit déjà venir, cette élimination contre Bruges…

