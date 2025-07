Neymar s’enfile un pot de pop-corn pendant un match de Santos

Ce n’est pas un spécialiste du cinéma pour rien.

À 33 ans et en préretraite, vous croyez que Neymar ne fait plus le show ? Le fantasque brésilien a ça dans le sang et ne loupe jamais une occasion de plaisanter. Malheureusement pour ses fans, ses représentations sont désormais bien plus souvent en dehors des terrains que sur le rectangle vert.

Deux ans après avoir pris un pot sur la tête

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le meneur de jeu de Santos l’a encore prouvé. Sur le banc en deuxième période du match amical contre Desportiva Ferroviaria, après avoir inscrit un but sur penalty dans le premier acte, Neymar a récupéré un pot de pop-corn auprès d’un supporter et en a profité en le mangeant devant le match. C’est d’autant plus agréable lorsqu’on est aux premières loges.

Dever cumprido em campo, hora daquela pipoquinha para acompanhar o final do jogo! 😎🍿 pic.twitter.com/IvBaPehKO0 — Santos FC (@SantosFC) July 11, 2025

L’histoire de Neymar avec cette confiserie n’a pas toujours été si rose. En 2023, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avait été la cible d’un lancer de pot de pop-corn de la part du public brésilien, en marge d’un match nul médiocre contre le Venezuela, preuve que sa cote d’amour avait baissé au pays. Son retour sous les couleurs de son club formateur lui permet au moins de se racheter… et de s’éloigner des diététiciens.

« Bien manger, bien dormir », avait préconisé Kylian Mbappé lors de leur aventure au PSG.

