Thibaut Courtois adoube le PSG

Même Courtois en devient bon joueur !

Impuissant face au PSG malgré plusieurs arrêts de grande classe en début de rencontre, Thibaut Courtois est revenu au micro de DAZN sur la déculotté concédée face aux Parisiens, avec une justesse et une honnêteté qu’on ne lui connaissait pas forcément. « Au fur et à mesure de la saison ils ont été meilleurs chaque semaine, a-t-il entamé. Ils pressent très bien, très haut, tout le monde, ils laissent l’espace et c’est à nous d’essayer de trouver l’espace en jouant vite. On s’est entraîné comme ça mais on n’a pas réussi à le faire ».

Trop de retard au pressing

Fataliste, Courtois regrettait surtout un début de match raté. « Ils ont eu des grosses occasions en début de match et après on a fait deux erreurs individuelles qui changent le match. Ils ont été très efficaces, ils ont pressé haut et nous on a essayé, mais on arrivait toujours en retard. Hakimi était souvent seul et en étant en retard ils nous ont fait mal, le troisième but vient ça, a-t-il regretté. En deuxième mi-temps ils ont relâché un peu, mais on a pas trop eu le ballon ».

Malgré la défaite, le Belge était cependant déjà tourné vers l’avenir et la saison prochaine : « Un match comme ça contre une grande équipe, on voit directement les erreurs qu’on doit améliorer et c’est le niveau où on doit aller, parce que Paris c’est actuellement la meilleure équipe du monde sur le terrain. On va voir ce qu’on peut faire mieux et en août on va travailler pour espérer être là fin mai. »

Si même Courtois s’incline…

