Le PSG 2001-2002 pourrait-il rivaliser avec l'équipe actuelle ?

C’était mieux avant.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain défiera Chelsea pour clore la plus belle saison de son histoire avec un cinquième trophée. Déjà vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, du Trophée des champions et de la Ligue des champions, le club de la capitale vise maintenant un titre de champion du monde. Une réussite telle que l’on commence à s’interroger sur la place que laissera l’équipe de Luis Enrique dans l’histoire de son sport. Et pourtant, Aloisio, qui jouait à Paris entre 2001 et 2003, estime qu’il pourrait y avoir match avec le PSG version 2001-2002…

« On aurait pu se battre. Comparez le combat d’aujourd’hui et le nôtre, de 2001 à 2002. Moi, Anelka, Ronaldinho, Okocha, Arteta, Mauricio Pochettino… On aurait pu avoir une belle bataille », ose l’ancien attaquant chez nos confrères de Globo. On adore Frédéric Déhu, Gabriel Heinze, Jérôme Leroy, Bernard Mendy et toute la clique, mais Aloisio oublie qu’à l’époque, le PSG n’avait fini que quatrième de Ligue 1. Les Parisiens n’avaient réussi à battre aucune des trois équipes du podium (deux nuls contre Lens et Auxerre, un nul et une défaite contre Lyon).

En revanche, le PSG 2001-2002 aurait probablement pu rivaliser avec l’équipe de Youth League.

