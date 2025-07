Infantino s'autocongratule à la veille de la finale

« T’es un gagnant, Gianni ! »

La Coupe du monde des clubs s’apprête à livrer son verdict, dimanche soir, avec la finale opposant Chelsea au Paris Saint-Germain. La nouvelle version du tournoi, très chère à Gianni Infantino, a comblé le président de la FIFA, dithyrambique ce samedi lors d’une prise de parole à la Trump Tower. « L’âge d’or du football de clubs mondial a commencé », a-t-il carrément lancé.

33 millions dans les caisses à chaque match

« Cette Coupe du monde des clubs a été un énorme succès », se félicite le Suisse. « Nous avons eu plus de 2,5 millions de personnes au stade. Cela représente environ 40 000 spectateurs par match – il n’y a pas de championnat au monde avec un tel nombre de spectateurs, à l’exception de la Premier League qui, bien sûr, a des équipes qui jouent à domicile. » Le boss de la FIFA préfère voir le verre à moitié plein, alors qu’il n’y avait que 8 000 spectateurs pour Dortmund-Ulsan, 5 200 pour Pachuca-Salzbourg et 3 400 spectateurs pour Ulsan-Mamelodi.

Le tournoi a aussi – et surtout – répondu aux attentes de la FIFA sur le plan financier. « Nous avons généré plus de 2 milliards de dollars de recettes avec cette compétition, souligne Infantino. Nous avons gagné en moyenne 33 millions de dollars par match. Il n’y a aucune autre compétition au monde qui s’en approche. C’est déjà la compétition de clubs la plus réussie au monde, toutes mesures confondues. »

Miroi, mon beau miroir, dis-moi qui est le meilleur président…

