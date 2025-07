Van Gaal remporte son match contre le cancer

Du baume au cœur.

Atteint d’un cancer de la prostate, Louis van Gaal a annoncé une bonne nouvelle dans l’émission néerlandaise Humberto : il est désormais débarrassé de cette saleté de maladie. « Il y a deux ans, j’ai subi plusieurs opérations, tout allait mal. Finalement, tout s’est bien passé. Je fais des examens tous les deux ou trois mois, et tout se passe bien », savoure-t-il, admettant sans détour avoir dû porter des couches.

« Heureusement, c’est du passé maintenant », confie l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, en se permettant même d’ironiser devant son audience. « Les métastases ont été limitées, et je me sens de mieux en mieux. J’ai 73 ans… J’ai bonne mine maintenant, non ? » LVF soufflera ses 74 bougies le 8 août.

Et surtout, la santé.

