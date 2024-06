Louis van Gaal se confie sur sa lutte contre le cancer

Voilà une lutte qui dépasse le football.

Dans une interview publiée par le journal espagnol As ce mercredi, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal (72 ans) parle de sa lutte contre le cancer de la prostate, dans laquelle il est engagé depuis plus de trois années maintenant. « Ma mère était mourante, et jusqu’au dernier moment, son visage était comme une fleur. Personne ne pouvait voir qu’elle était malade. Et j’ai le même problème. Ou la même chance », décrit l’entraîneur.

Cet entretien a lieu dans le cadre de la sortie de Siempre Positivo (« Toujours positif » en français), documentaire – dont l’objectif est de récolter des fonds pour la recherche en oncologie – au sein duquel Van Gaal intervient pour parler de sa maladie. « Je vis avec la maladie depuis un peu plus de trois ans, avec des radiations, des injections d’hormones, des opérations, des cathéters et des poches à urine », confie Van Gaal, qui occupe actuellement un poste de conseiller à l’Ajax Amsterdam. « Pendant la Coupe du monde au Qatar, alors que mes joueurs dormaient, j’ai dû aller deux fois à l’hôpital parce que je n’arrivais pas à uriner ; je n’ai rien dit, cela s’est à peine su », continue-t-il. Mais le meilleur ami de Hristo Stoitchkov garde le sourire, et lorsqu’on lui demande s’il pourrait entraîner de nouveau un jour, il répond : « On ne sait jamais, je suis toujours positif ! »

Une belle histoire de résilience.

