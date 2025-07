Sondage

Sondage : faut-il obligatoirement supporter le club de sa ville ?

SF le Mercredi 16 Juillet à 10:30

C’est une question éternelle qui revient sur la table chaque semaine, chaque mois, chaque année : faut-il supporter le club de sa ville ? Support your local club, comme aiment le rappeler les anglophones en herbe. Sauf qu’ils sont plusieurs, un peu partout en France et dans le monde, à penser le contraire en se proclamant fan du Barça, de MU et autres. Alors, bien ou pas bien ?