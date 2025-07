Thomas Delaine a signé au HAC

Le club doyen se renforce.

Après avoir officialisé les arrivées du gardien Mory Diaw et des offensifs Felix Mambimbi et Godson Kyeremeh ces dernières 24 heures, consécutif à la décision de la DNCG d’encadrer sa masse salariale, Le Havre va également annoncer la signature de l’expérimenté Thomas Delaine comme l’explique L’Équipe.

Le latéral gauche de 33 ans, libre depuis la fin de son contrat au RC Strasbourg, va s’engager pour deux ans en Normandie dans le but de prolonger le plus longtemps possible le séjour du club normand dans l’élite. Le champion de France de Ligue 2 en 2019 avec le FC Metz vient notamment apporter son expérience au groupe de Didier Digard et encadrer un groupe relativement jeune.

