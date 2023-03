L’Inter fait le boulot contre Lecce

Inter 2-0 Lecce

Buts : Mkhitaryan (29e) et Lautaro Martínez (53e)

Il était temps que le compteur soit débloqué.

La séance dominicale de Serie A avait démarré piano piano, avec deux affiches – Spezia-Hellas et Sampdoria-Salernitana – vierges de tout but. On espérait donc enfin voir les filets trembler à l’occasion de la rencontre entre l’Inter et Lecce, entre une formation obligée de l’emporter pour reprendre sa deuxième place et une équipe en quête de points pour assurer son maintien. Des buts, il y en a eu. Sans pour autant donner lieu à une partie haletante, tant les Milanais ont maîtrisé leur sujet (2-0). Guidés par Hakan Çalhanoğlu, les Nerazzurri ont dicté leur tempo, et les Lupi, venus à San Siro dans l’optique de vendre chèrement leur peau, n’ont pu que subir cette domination des locaux. Les hommes de Simone Inzaghi n’ont pas eu pléthore d’occasions, mais ils ont su faire preuve d’une efficacité redoutable. Discret jusque-là, Henrikh Mkhitaryan a ainsi profité d’une astucieuse passe en retrait de Nicolò Barella pour loger avec finesse le ballon dans la lucarne de Wladimiro Falcone (1-0, 29e).

Devant à la pause, l’Inter s’est mise à l’abri peu de temps après le retour des vestiaires. À la suite d’un débordement sur le côté droit, Denzel Dumfries a centré vers Lautaro Martínez, dont la reprise du droit à hauteur du point de penalty a fait mouche (2-0, 53e). L’affaire était pliée. Sérieux et appliqués, à défaut d’être particulièrement flamboyants dans le jeu, les Lombards n’ont jamais été inquiétés au cours de cette partie. Ils n’ont pas non plus cherché à alourdir la marque à tout prix, même si l’on se doute que Romelu Lukaku, entré en fin de match, aurait aimé y aller de son pion. Grâce à ce succès, les partenaires d’André Onana reprennent la deuxième place à la Lazio.

Pas sûr, néanmoins, que ce résultat ait de quoi faire frissonner le Napoli, toujours solide leader avec ses quinze longueurs d’avance sur son dauphin.

Inter (3-5-2) : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries (D’Ambrosio, 78e), Barella, Çalhanoğlu (Gagliardini, 78e), Mkhitaryan (Brožović, 71e), Gosens (Zanotti, 90e+1) – Džeko, Martinez (Lukaku, 70e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Lecce (4-3-3) : Falcone – Gendrey, Tuia (Romagnoli, 65e), Umtiti, Pezzella – Gonzalez (Helgason, 83e), Hjulmand, Maleh (Blin, 57e) – Strefezza (Oudin, 57e), Ceesay, Di Francesco (Banda, 82e). Entraîneur : Marco Baroni.

