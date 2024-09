La CONMEBOL interdit à River Plate d’utiliser un drapeau

Le drapeau de la discorde.

Après que des supporters de River Plate ont brandi un drapeau représentant les îles Malouines, l’archipel situé au large de l’Argentine, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a pris la décision de l’interdire. Cette annonce, qui a suscité de vives réactions au pays, arrive juste avant le quart de finale retour de la Copa Libertadores, contre les Chiliens de Colo-Colo, prévu mardi prochain. Sur son compte X, la ministre argentine des Affaires étrangères, Diana Mondino, a déclaré : « Nous sommes surpris par la décision arbitraire d’interdire des drapeaux argentins qui incluent les îles Malouines dans les événements sportifs. » L’instance a également interdit aux supporters de déployer deux tifos. Le premier à cause de sa taille et le second pour la présence des trois bandes Adidas.

😳❌ La Conmebol le PROHIBIÓ a River Plate el uso de TRES BANDERAS para el partido de hoy ante Colo Colo. 📌 La de sus máximos ídolos, por su gran tamaño. 📌 La camiseta gigante, por las líneas Adidas. 📌 La del reclamo por las Islas Malvinas, por violencia política. pic.twitter.com/Nql8LzSdk7 — Toque Sports (@ToqueSports) September 24, 2024

Pour rappel, une guerre entre l’Argentine et le Royaume-Uni s’est déroulée dans l’archipel des Malouines en 1982. Bilan de ce premier conflit entre deux puissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : 649 morts argentins et 255 morts britanniques… en 74 jours. Malgré sa défaite dans ce conflit, l’Argentine continue de revendiquer la souveraineté sur les îles, et ce, même dans les tribunes des stades.

Non, le sport n’est pas politique.

Les fans de River Plate reprennent le chant raciste de la sélection argentine