Pronostic Crystal Palace Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal s’en sort à Crystal Palace

L’an passé, Crystal Palace a connu un exercice décevant qui avait eu pour conséquence le licenciement de Patrick Vieira. Pour aider le club à se maintenir, le président Parish avait décidé de rappeler le « vieux » Roy Hogdson. L’ancien sélectionneur anglais a eu un impact immédiat, permettant aux Eagles de se sauver. Lors de l’intersaison, la star de cette équipe Wilfried Zaha a décidé de rejoindre Galatasaray. En revanche, Parish s’est montré intransigeant avec Michael Olise, la pépite des espoirs français fortement convoité par Chelsea. Ce dernier a prolongé mais il sera absent face à Arsenal car il s’est blessé lors de l’Euro avec les Tricolore. Au rayon des arrivées, Palace a notamment fait venir Lerma pour épauler Doucouré au milieu de terrain et le jeune brésilien Franca. Lors de la 1re journée de PL, la formation londonienne est allée s’imposer sur la pelouse du promu Sheffield United (0-1) sur une réalisation d’un autre Français, Odsonne Edouard. Ce lundi, les Eagles auront fort à faire face à Arsenal.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Arsenal est conscient qu’un déplacement à Selhurst Park n’a rien de facile même si l’an passé, à pareille époque, les Gunners étaient venus s’imposer en totale maitrise dans le Sud de Londres. Ce succès était annonciateur de la progression des joueurs de Mikel Arteta. Depuis son arrivée, le Basque a fait évoluer son équipe qui a désormais retrouvé les sommets. Seule la blessure de Saliba et un effectif trop juste n’ont pas permis à Arsenal de lutter à armes égales avec Manchester City. Sur le plan du jeu, les Gunners avaient en revanche été largement à la hauteur avec les Odegaard, Saka, Martinelli ou Gabriel Jesus. Avec la Ligue des Champions à disputer, le club londonien s’est fortement renforcé avec Declan Rice, Timber, Havertz ou le portier de Brentford Raya. En revanche, les Gunners ont perdu Xhaka et ne sont pas vernis puisque Jesus et la recrue Timber seront absents de longs mois. Pour son 1er match de la saison, Arsenal a pris le meilleur à domicile sur Nottingham (2-1) grâce à Saka et un Nketiah, qui profite parfaitement du temps de jeu qui lui est offert. Ce lundi, Arsenal devrait passer le test à Palace en enchaînant une seconde victoire.

► Le pari « Victoire Arsenal » est coté à 1,57 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 214€ (314€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Saka buteur » est coté à 3,20 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 540€ (640€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Arsenal et moins de 3,5 buts » est coté à 2,02 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 304€ (404€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Crystal Palace – Arsenal :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Crystal Palace – Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !