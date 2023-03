Arsenal croque Crystal Palace

Arsenal 4-1 Crystal Palace

Buts : Martinelli (28e), Saka (43eet 74e), Xhaka (55e) pour les Gunners // Schlupp (63e) pour les Eagles

Saka, ça cartonne.

Sortis de la C3 cette semaine face au Sporting, les hommes d’Arteta avaient à cœur de repartir de l’avant en championnat dès ce dimanche. Et les Gunners ne se sont pas manqués, en croquant à pleines dents une équipe de Crystal Palace en crise (4-1). Globalement peu inquiété, Arsenal récite son football pendant que Palace est contraint d’être replié dans son camp. Une stratégie qui ne fonctionne pas, puisqu’en un crochet sur sa gauche, Martinelli trouve l’espace suffisant pour dégainer et tromper Whitworth (1-0, 28e). Après avoir été passeur sur le premier but, Saka se mue en buteur au terme d’un magnifique une-deux avec White (2-0, 43e) pour mettre les visiteurs sous l’eau avant la pause.

Mais les Gunners ont encore faim : un redoublement de passes très rapide permet à Xhaka de prendre la profondeur, puis de remporter son duel avec le portier de Palace (3-0, 55e). Les Eagles sauvent l’honneur grâce à Schlupp, profitant d’un cafouillage sur corner (3-1, 63e), et Zaha manque ensuite une occasion en or de faire revenir les siens pour de bon dans la partie… La sanction ne tarde pas à venir : Tierney sert Saka en retrait, qui reprend du gauche et s’offre un doublé (4-1, 74e). Arteta se permet une petite revue d’effectif pour terminer, et à Kiwior de jouer ses premières minutes en Premier League. Avec ce succès, Arsenal reprend huit points d’avance sur Manchester City, qui a un match en moins. Palace est douzième, avec seulement trois longueurs de plus que le premier relégable.

Plus que dix matchs à tenir pour les Gunners.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White (Jorginho, 83e), Holding, Gabriel (Kiwior, 86e) ,Zinchenko (Tierney, 65e) – Ødegaard, Partey, Xhaka – Saka, Trossard (Jesus, 65e), Martinelli (Smith-Rowe, 83e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Crystal Palace (4-2-3-1) : Whitworth – Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell – Milivojević (Hughes, 65e), Doucouré – Olise (Eze, 82e), Schlupp (Ahamada, 83e), Zaha – Édouard (Ayew, 65e). Entraîneur : Paddy McCarthy.

