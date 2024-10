Marquinhos : « Ce match va nous servir pour la suite »

Et si le Paris Saint-Germain n’était pas encore entré dans sa Ligue des champions ?

Vainqueur sur la plus courte des marges contre Gérone lors de la première journée de C1 et battu par Arsenal à l’occasion de la deuxième, le club français n’a pour l’instant pas convaincu. Mais Marquinhos considère que la défaite face aux Gunners représente un mal pour un bien, comme il l’a sous-entendu au micro de Canal Plus.

« Ce match va nous servir pour la suite, a ainsi indiqué le Brésilien. On n’arrivait pas à se sortir de leur pressing, on a mis du temps à bien se placer. On a fait des erreurs, payées avec les buts. En deuxième mi-temps, on a été plus agressifs. Il faut faire ce qu’on sait faire : on est une équipe qui joue bien au ballon, qui aime avoir la possession et qui essaie d’attirer l’adversaire pour ouvrir les espaces. »

Et surtout, travailler les coups de pied arrêtés, une des « faiblesses » reconnues de l’équipe.

