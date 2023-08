Les Pays-Bas écrasent le Vietnam et finissent premiers de leur groupe

Vietnam 0-7 Pays-Bas

Buts : Martens (8e), Snoeijs (11e), Brugts (18e, 57e), Roord (23e, 83e), Van de Donk (45e) pour les Leeuwinnen

Un match à sens unique.

En conférence de presse, le sélectionneur néerlandais Andries Jonker avait prévenu : « Le premier objectif est de gagner, ensuite si nous pouvons marquer des buts, nous le ferons. Nous préférerions jouer contre le deuxième du groupe G plutôt que contre la Suède. » Une large victoire face au Vietnam 7-0 plus tard, les Pays-Bas terminent effectivement en tête de leur groupe, devant les États-Unis, tenus en échec par le Portugal dans le même temps.

Pourtant la première occasion de la rencontre est signée Nguyen Thi, qui reprend un peu à l’arrache un long ballon dans la surface (4e). Une des rares fois où les Vietnamiennes se sont aventurées dans la surface néerlandaise. Après avoir tenté sa chance une première fois (6e), Lieke Martens envoie un sublime lob sur un long ballon donné dans la profondeur par Stefanie Van der Gragt (0-1, 8e), devenant la première joueuse néerlandaise à marquer dans trois Coupes du monde. Le ballon devient 100% néerlandais et les Leeuwinnen déroulent. Depuis sa défense remontée jusqu’à la ligne médiane, Sherida Spitse trouve Daniëlle van de Donk à l’entrée de la surface. La Lyonnaise remet pour Katja Snoeijs seule à droite, qui n’a qu’à ajuster (0-2, 11e). Esmee Brugts enchaîne avec une sublime frappe enroulée lointaine qui vient se nicher dans la lucarne opposée (0-3, 18e).

#FIFAWWC Quel but d'Esmee Brugts 🔥🔥 La piston gauche néerlandaise enroule sa frappe du pied droit et trouve la lucarne opposée de la gardienne du Vietnam. Les Pays-Bas sont en démonstration ! ▶ Suivez la suite de la rencontre en direct : https://t.co/vTRZ0ZdbEF pic.twitter.com/bfQhiXlD15 — francetvsport (@francetvsport) August 1, 2023

Il suffit aux Néerlandaises d’accélérer le jeu en trois passes pour créer des trous dans la défense vietnamienne, à l’image du décalage de Dominique Janssen dans le couloir droit pour trouver Jill Roord au point de penalty, qui enfonce le clou du plat du pied (0-4, 23e). Un peu agacée de ne pas voir son nom au tableau d’affichage, van de Donk va être à la retombée d’un lourd centre de Brugts, coupé par Roord mais repoussé par Kim Thanh, qu’elle pousse au fond des filets (0-5, 45e). Au retour des vestiaires, les Néerlandaises prennent à nouveau possession de la surface vietnamienne. Déjà auteure d’un but exceptionnel en première période, Esmee Brugts remet ça sur une nouvelle frappe enroulée pleine lucarne (0-6, 57e). Lieke Martens signe presque un doublé dans la foulée (67e) mais la VAR rappelle l’arbitre pour un hors-jeu millimétré. Le 7-0 viendra finalement du duo Janssen-Van der Gragt, qui combine sur coup franc avant de trouver Jill Roord de la tête au second poteau (0-7, 83e). Les Vietnamiennes obtiennent bien un bon corner en toute fin de match, mais la tête de Hai Linh Tran Ti passe au-dessus (83e). Pas suffisant pour inscrire le premier but des Diamond Girls en Coupe du monde.

Si ces Hollandaises là n’ont pas une tête de favorites…

Vietnam (5-4-1) : Kim Thanh – Thu Thao, Thu Thuong (Thi Kieu, 28e), Thi Diem, Tran Thi (Thi Hang, 46e), Loan Hoang (Thi My Anh, 28e) – Bich Thuy (Tuyet Dung, 60e), Hai Linh, Duong, Thanh Nha – Hai Yen Pham (Nhu Huynh, 60e). Sélectionneur : Mai Đức Chung.

Pays-Bas (3-4-3) : Van Domselaar – Spitse (Dijkstra, 73e), Van der Gragt, Janssen – Pelova (Casparij, 46e), Roord, Groenen (Egurrola, 62e), Van de Donk (Kaptein, 46e), Brugts (van Dongen, 80e) – Snoejijs, Martens. Sélectionneur : Andries Jonker.

