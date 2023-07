Les USA sirotent tranquillement le Vietnam

Etats-Unis 3-0 Vietnam

Buts : Smith (14e, 45e+7) et Horan (77e)

Sur le papier, difficile de faire affiche plus déséquilibrée. D’un côté, les USA, vainqueurs de quatre éditions de la Coupe du monde, dont les deux dernières. De l’autre, le Vietnam, petit nouveau à ce niveau et modeste 32e du classement FIFA. Le choc de deux mondes a logiquement tourné à l’avantage de l’ogre américain à Auckland, sans pour autant virer à la déculottée (3-0). Loin de la goleada infligée à la Thaïlande il y a quatre ans (13-0), les joueuses de Vlatko Andonovski ont affiché un manque criant d’efficacité, tout en maîtrisant leur sujet.

Mrs. Smith

Les USA ont tout de suite installé leur emprise et mis leur adversaire sous pression. Alex Morgan s’est retrouvée en position de frappe dans la surface, mais sa tentative a été contrée (3e). L’avant-centre de San Diego a vécu une première période frustrante : en quête de son dixième but en Coupe du monde, elle a placé une demi-volée au ras du montant (28e) et a buté deux fois sur Trần Thị Kim Thanh. Auteur d’une bonne sortie dans les pieds de l’attaquante (29e), la gardienne a ensuite repoussé son penalty à la suite d’un tacle de Thị Loan Hoàng sur Trinity Rodman (44e). Morgan a en revanche eu tout bon lorsqu’elle a dévié le ballon dans la course de Sophia Smith, qui a fini le travail du gauche (1-0, 14e). La nouvelle pépite du soccer a même signé un doublé pour sa première apparition dans un Mondial, d’une frappe qui a surpris Kim Thanh, masquée (2-0, 45e+8). Les championnes du monde n’ont pas réussi à marquer davantage avant la pause, gênées par l’organisation et la détermination des Guerrières de l’Étoile d’or. Savannah DeMelo s’est notamment procuré deux grosses situations, mais a trop écrasé son tir (19e), puis a vu sa tentative déviée par Lương Thị Thu Thương (21e).

Smith a eu le triplé dans les pieds au retour de la mi-temps, mais a totalement manqué son geste (46e). Redoutable sur l’autre aile, Rodman a offert une nouvelle balle de but à Lindsey Horan. La capitaine a malheureusement manqué de précision (50e), comme Emily Fox (66e) et Megan Rapinoe (71e), qui a honoré sa 200e cape. L’intenable Sophia Smith a cependant pris la défense de vitesse et servi Horan, qui a tranquillement contrôlé et ajusté sa frappe pour donner plus d’ampleur au score (3-0, 77e). Enfin, Trần Thị Kim Thanh a conclu sa très belle performance en déviant le tir de Rose Lavelle du bout des gants sur la barre transversale (85e). Les USA soignent leurs stats avec la 41e victoire de leur histoire en 51 matchs de Coupe du monde et prennent la tête du groupe E. Jamais menacées par les Vietnamiennes (28 tirs à 0), les Américaines devront cependant hausser le curseur jeudi prochain face aux Pays-Bas. À coup sûr, les Oranje auront plus de jus.

Etats-Unis (4-2-3-1) : Naeher – Fox (Huerta, 84e), Ertz, Girma, Dunn (O’Hara, 84e) – DeMelo (Lavelle, 63e), Horan – Smith, Sullivan, Rodman (Thompson, 75e) – Morgan (Rapinoe, 62e). Sélectionneur : Vlatko Andonovski.

Vietnam (5-4-1) : Thanh – Hoàng, Trần, Lê, Thương, Trần – Dung (Ngan, 46e), Thai, Nguyễn (Thi, 61e), Trần (Duong, 89e) – Huỳnh (Pham, 76e). Sélectionneur : Mai Duc Chung.

