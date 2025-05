Emma Hayes : « Je ne pouvais pas imaginer une vie sans football »

Emma y-a y-a, Emma y-a eh.

Dans l’émission Visionaries sur CNN, la coach de l’équipe féminine des États-Unis, Emma Hayes, revient sur un parcours forgé dans la passion avant d’arriver numéro 1. « J’étais cette enfant qui rentrait de l’école, jetait son sac, courait jusqu’au terrain, pour y jouer jusqu’à 22h et qui s’arrêtait seulement pour dîner, raconte celle qui est née à Camden. Je ne pouvais pas imaginer une vie sans football, c’était inconcevable. »

Sa carrière de joueuse a été stoppée nette par un accident de ski à 17 ans. Elle bifurque vers des études en relations internationales, mais revient vite à sa première passion. Sa première expérience de coach aux Long Island Lady Riders est un succès immédiat, suivie d’un passage à Arsenal, puis à Chicago, où elle est licenciée après deux saisons difficiles. « Travaillez chaque jour comme si vous alliez vous faire virer. Il faut rester présent et au meilleur niveau possible dans tout ce que l’on entreprend », continue-t-elle sur un ton très linkedINien.

Faire grandir le foot féminin

Lorsqu’en 2023, l’offre d’entraîner les États-Unis arrive, son père vient de mourir d’un cancer : « La dernière chose que je voulais faire, c’était abandonner ma famille en deuil. Nous avions tous besoin les uns des autres. Je me disais que je ne pouvais pas faire ça, que c’était égoïste. Puis j’entendais mon père qui me disait : “C’est pour ça que tu as travaillé toute ta vie. C’est ce que tu veux.” »

Aujourd’hui, elle veut « créer un environnement inspirant dans lequel les femmes peuvent s’épanouir », et milite pour une autonomie du football féminin : « Pourquoi faut-il toujours faire comme chez les hommes ? Je crois que je suis sur cette Terre pour faire grandir le foot féminin. Et ça va au-delà de la victoire. »

On ne peut que lui souhaiter une belle carrière.

L’ancienne capitaine des États-Unis prend sa retraite