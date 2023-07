Pronostic Portugal Vietnam : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Le Portugal au dessus du Vietnam

Si le Portugal est une référence dans le football masculin, il ne fait pas encore partie des meilleures nations mondiales chez les femmes puisqu’il participe seulement à la 1re Coupe du monde de son histoire. Dimanche dernier, la Seleçao a livré une performance plutôt honorable en ne s’inclinant que d’un petit but face aux vice-championnes du monde en titre, les Pays-Bas (1-0). Cette prestation s’inscrit dans la lignée de sa phase de préparation lorsqu’elle s’était imposée devant l’Ukraine (2-0) avant de tenir en échec l’Angleterre (0-0).

De l’autre côté de la médiane, le Vietnam participe lui aussi pour la première fois à une phase finale de Coupe du monde. Clairement pointées du doigt par les observateurs comme l’une des équipes les plus faibles de ce groupe voire même de l’ensemble du tournoi, les Asiatiques n’ont pas pu tenir le choc face aux Américaines en ouverture (3-0) lors d’une rencontre où elles n’ont jamais été en mesure de pouvoir tirer au but. Beaucoup moins armées que les Portugaises qui évoluent pour la plupart dans les grands clubs du pays ou en Espagne à l’image des taulières Diana Silva (Sporting, 93 sél, 20 buts) et Carolina Mendes (Braga, 113 sél, 23 buts), les Vietnamiennes risquent de s’incliner à nouveau et de voir leur Mondial prendre fin rapidement.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

