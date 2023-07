Le Portugal maîtrise le Vietnam et peut encore croire à la qualification

Portugal 2-0 Vietnam

Buts : Telma (7e) et Kika (21e)

Pour l’histoire.

Maître de son sujet, le Portugal s’est offert le premier succès de son histoire dans une Coupe du monde féminine face au Vietnam (2-0). La qualification en huitièmes est toujours à portée de la Seleção. Six petites minutes suffisent à Telma pour inscrire le premier but de sa sélection dans un Mondial, d’une demi-volée à la réception d’un centre d’Alves (1-0, 6e). La latérale bute ensuite sur Kim Thanh (13e), tandis que Pinto échoue sur le poteau à bout portant (15e). Les Portugaises dominent largement, et le deuxième but arrive par Kika, qui croise parfaitement sa frappe (2-0, 21e). Kim Thanh doit encore s’employer avec une double parade devant Telma (28e), avant que le Vietnam, qui n’avait pas tenté le moindre tir pour son entrée en lice face aux États-Unis, ne sorte quelque peu de sa boîte. Sans grand danger.

La seconde période est de nouveau totalement à l’avantage des Lusitaniennes, guidées par une Jessica Silva à la baguette. Sur une magnifique galette de la star portugaise, Telma envoie sa volée au-dessus (55e), tandis que Kim Thanh réussit une belle sortie dans ses pieds (66e). Dans la foulée de l’action, Marchão trouve la barre, et Kika ne parvient pas à conclure à la retombée. La joueuse de Parme trouve à nouveau le montant sur un coup franc (82e). Les Guerrières de l’étoile d’or sont éliminées du tournoi, tandis que le Portugal jouera son avenir lors du dernier match de poules.

Les États-Unis tremblent déjà.

Portugal (3-4-1-2) : Sousa – Borges, Costa, Seiça (Rebelo, 90e) – Alves, Jacinto (Rute, 90e), Pinto, Marchão – Kika (Capeta, 69e) – J. Silva (Norton, 69e), Telma (Mendes, 75e). Sélectionneur : Francisco Neto.

Vietnam (4-4-2) : Kim Thanh – Thu Thảo, Thu Thương (Thị Kiều, 72e), Diễm My, Thị Thu, Thị Loan – Bích Thùy (Vạn Sự, 64e), Thị Vân (Hải Linh, 64e), Thi Thao, Thanh Nhã – Huynh Nhu (Hai Yen, 72e). Sélectionneur : Mai Duc Chung.

Pronostic Portugal Vietnam : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine