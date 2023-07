Pronostic Vietnam Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Les Pays-Bas écrasent le Vietnam

Qualifié pour la première fois de son histoire pour une phase de groupes de Coupe du monde féminine, le Vietnam sait d’ores et déjà qu’il n’ira pas plus loin que les poules dans cette compétition. Logiquement battues par les Américaines lors de leur entrée en lice dans le tournoi (3-0), les Asiatiques ont ensuite de nouveau dû s’incliner quelques jours plus tard face au Portugal (2-0) et elles se retrouvent en dernière position de ce groupe avec encore aucun but marqué.

En face, les Pays-Bas font partie des satisfactions du tournoi jusqu’ici. Après avoir très bien négocié leurs derniers matchs de préparation face à la Pologne (4-1) et à la Belgique (5-0), les Bataves se sont idéalement lancées dans la compétition en s’imposant devant le Portugal (1-0) lors d’une rencontre où le score aurait pu être plus lourd. Par la suite, elles ont réalisé un petit exploit en tenant tête aux tenantes du titre et favorites pour la compétition, les Etats-Unis (1-1), en ayant d’ailleurs une meilleure possession de balle que les Américaines. Portées par d’excellentes joueuses à l’image de la parisienne Lieke Martens (59 buts en 147 sél), les Oranje ont tout de même besoin de s’imposer pour se qualifier. Et une large victoire pourrait même leur permettre de s’emparer de la 1re place du groupe.

