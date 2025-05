Ligue des nations : l’Allemagne humilie les Pays-Bas, l’Angleterre et l’Espagne en balade

Il n’y a pas que l’équipe de France qui a cartonné ce vendredi.

Dans le groupe A de la Ligue A de Ligue des nations féminines, l’Allemagne a remporté le choc face aux Pays-Bas avec la manière en plantant quatre buts (4-0). Les joueuses de Christian Wück, qui avaient fait match nul face aux Néerlandaises en février dernier, valident leur première place du groupe avant la dernière journée grâce à la confrontation directe et rejoignent les Bleues dans le Final 4.

Un Espagne-Angleterre alléchant

L’Angleterre a de son côté livré une démonstration face au Portugal (6-0) à Wembley dans le groupe C, portée notamment par le premier triplé d’Aggie Beever-Jones sous le maillot des Lionesses. Un succès qui annonce du lourd avant le remake de la dernière finale de Coupe du monde face à l’Espagne, qui a marché sur la Belgique à Louvain (1-5), et qui pourra se contenter d’un match nul à Barcelone face aux Anglaises pour terminer en tête du groupe.

Dans le groupe D, l’Italie et la Suède ont partagé les points sans trouver les filets à Parme (0-0), tandis que le Danemark l’a emporté d’une courte tête face au pays de Galles (1-0). Lors de la dernière journée, Suédoises et Danoises se battront pour la première place, alors que les Italiennes sont d’ores et déjà hors course.

Groupe A

Allemagne 13 pts Pays-Bas 10 pts Autriche 6 pts Écosse 0 pts

Allemagne 4-0 Pays-Bas

Écosse 0-1 Autriche

Groupe B

France 12 pts Norvège 5 pts Islande 4 pts Suisse 2 pts

France 4-0 Suisse

Norvège 1-1 Islande

Groupe C

Espagne 12 pts Angleterre 10 pts Portugal 4 pts Belgique 3 pts

Angleterre 6-0 Portugal

Belgique 1-5 Espagne

Groupe D

Suède 9 pts Danemark 9 pts Italie 7 pts Pays de Galles 2 pts

Italie 0-0 Suède

Danemark 1-0 Pays de Galles

Il y aura un France-Allemagne en demi-finales !