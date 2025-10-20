Les socios du Vitória FC peuvent acheter des parts d’un joueur

Qu’est-ce que ça aurait été si Gérard Lopez avait racheté ce club ?

Le Vitória FC est-il en avance sur son temps ? Il est en tout cas un poil flippant. Tous les socios de ce club de cinquième division portugaise à jour de leur cotisation au 2 janvier prochain pourront toucher une part du transfert de Pedro Catarino en cas de départ durant le mercato hivernal.

Il ne s’agit pas de Cristiano Ronaldo certes, mais l’attaquant a une certaine réputation. Déjà parce qu’il est le fils d’un certain Paulo Catarino, connu pour sa longévité après avoir pris sa retraite la saison dernière, à 52 ans. Mais aussi parce que Pedro a grandement aidé le club de Setúbal à remonter en cinquième division avec 44 buts en 30 matchs.

Auteur de deux buts en six matchs durant cet exercice, il pourrait viser plus haut. De quoi rapporter gros aux supporters ? Pas vraiment, si ce n’est un bon d’achat à la boutique du club ou une légère réduction sur la cotisation.

C’est déjà ça !

