Pronostic Etats-Unis Vietnam : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Les Etats-Unis redémarrent par une fessée face au Vietnam ?

Il y a quatre ans, les Etats-Unis l’emportait 13-0 face à une autre équipe de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande, pour son premier match de la Coupe du Monde 2019 qu’elle allait gagner quelques semaines plus tard en France. Toujours grande favorite à sa succession, la sélection américaine a notamment remporté les championnats de la CONCACAF l’an dernier et le tournoi amical She Believes Cup cette année face à des nations intéressantes (Canada, Brésil et Japon). Elle arrive sur ce Mondial avec une série de 9 victoires consécutives à son actif.

En face, le Vietnam va disputer le tout premier Mondial de son histoire. Emmenée par le sélectionneur Mai Duc Chung (72 ans), la sélection vietnamienne a su obtenir, en barrage, l’une des places réservées à l’assez faible continent asiatique (dans le monde du foot féminin). En effet, derrière le Japon, et à la limite la Corée du Sud, il n’y a pas grand chose en AFC. Défait 9-0 par l’Espagne pour son dernier match amical avant ce Mondial, le Vietnam devrait logiquement se prendre une fessée. Au moins 6 ou 7 buts sont attendus.

Les États-Unis sont-ils toujours l'ogre mondial ?