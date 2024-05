La Liga obtient le droit de bloquer la diffusion illégale de ses matchs en France

Ça ne leur suffit pas de maltraiter les Allemands.

Ce mardi 7 mai, la Ligue espagnole de football (LaLiga) a obtenu gain de cause auprès du tribunal judiciaire de Paris : l’entité ibérique a en effet le droit, désormais, de faire bloquer tous les sites de streaming illégaux ainsi que les services d’IPTV qui diffuseraient des images des deux premières divisions espagnoles sans son accord. Une première pour une entité étrangère sur le sol français, en vertu de l’article L333-10 du Code du sport.

Dans un délai de trois jours, Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom doivent, notamment, s’efforcer de bloquer tous les noms de domaine concernés. Depuis deux ans, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a signalé le blocage de plus de 3 300 noms de sites « spécialisés » dans la diffusion illégale d’événements sportifs.

