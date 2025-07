Disparition de Diogo Jota : le Portugal en Berne

Pendant que le Portugal pleurait la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère André Silva, la Seleção débutait son Euro face à l’Espagne. L’occasion pour les supporters et les personnalités publiques présentes à Berne de rendre hommage à leur numéro 21. Reportage.

C’est ce qu’on peut appeler un jeudi noir. Noir comme pour définir le niveau de difficulté de l’adversaire du soir (l’Espagne championne du monde) ; noir comme la déveine qui s’est abattue sur la Seleção pour son entrée en lice (5-0) ; noir comme les brassards qui enserraient les biceps des 22 actrices de ce match ; mais surtout noir comme celui dans lequel la disparition de Diogo Jota et de son frère a plongé le Portugal et le monde du football. Fauché à 28 ans dans un accident de voiture, alors qu’il était au sommet de son art, l’attaquant de Liverpool était dans toutes les têtes quand ce n’est pas son ombre qui planait au-dessus de la rencontre.

Une mémoire unanimement saluée par les supporters

« Les pasteis de nata sont meilleures que les natillas. » Les banderoles autour du stade ne pouvaient pas rater l’occasion de chambrer le voisin ibérique. Mais pour les supporters et les supportrices, impossible de ne pas avoir un mot pour Diogo et André. « Repose en paix D. Jota », pouvait-on lire plus loin, sur la pancarte cartonnée de Rodrigo. Originaire de Lisbonne et ayant rallié les 2 012 kilomètres qui séparent la capitale portugaise du stade du Wankdorf de Berne pour ce choc entre les deux voisins, le jeune homme voulait « à sa manière » rendre hommage au dernier numéro 20 des Reds et que celui-ci « soit présent » tout au long de cette rencontre.

C’est un jour très difficile, c’est terrible. Je ne voulais pas jouer ce match pour être honnête. Jéssica Silva

Si certains ont opté pour des maillots de Liverpool, d’autres comme Lucie et Carla ont choisi la sobriété pour leur hommage. Ces deux Franco-Portugaises sont simplement venues avec une photo du joueur. « Personne n’aimait Diogo à la base, mais moi, je suis derrière lui depuis petite ! J’ai toujours aimé ce joueur, je le trouvais trop fort, et apprendre son décès, ça fait très mal », confie Lucie. L’étudiante avait également imaginé un hommage pouvant être rendu à l’intérieur du stade avec un message « Repose en paix » qui devait être déployé au moment de la minute de silence.

Portugal and Spain observe a minute’s silence at UEFA Women’s EURO 2025 to remember Diogo Jota and his brother Andre Silva ❤️ Rest in Peace.#WEURO2025 pic.twitter.com/GlPILuJer9 — Optus Sport (@OptusSport) July 3, 2025

En coulisse, le président de l’Assemblée de la République, José Pedro Aguiar-Branco, a tenu à s’exprimer devant les médias : « Diogo Jota a toujours représenté l’équipe nationale portugaise avec fierté, talent et dévouement. Il était un exemple pour de nombreux jeunes, par sa capacité à surmonter les obstacles et par l’humilité dont il faisait preuve dans l’exercice de sa profession, sur et en dehors du terrain. » L’ancien ministre de la défense nationale a également assuré qu’une « motion de condoléances, afin de rendre hommage à la mémoire des deux jeunes et au legs qu’ils laissent au sport national », doit être étudiée ce vendredi par l’Assemblée.

Minute de silence, banderoles et émotion

L’assemblée présente en Suisse n’a pas attendu pour honorer les deux jeunes hommes. Ainsi, 29 520 spectateurs se sont recueillis à l’issue des hymnes. Devenue cathédrale le temps d’une minute, l’habituel antre des Young Boys a vu le silence brisé par les applaudissements et les premiers « Diogo Jota alé » suivi d’un « chalalalah Diogo Jota » qui sont descendus du kop portugais. Des chants qui ont redoublé d’intensité à la 20e minute, comme le numéro fétiche du joueur formé à Paços de Ferreira. Un supplément d’âme qui aidera le kop portugais – à défaut de galvaniser les joueuses – à remporter la bataille des tribunes face à un virage espagnol amorphe.

Portugal fans rise and sing “Diogo Jota, ole” in the 20th minute - in recognition of his No 20 shirt number pic.twitter.com/NkvzJcWXok — Tara Anson-Walsh (@taraansonwalsh) July 3, 2025

Déjà présentes avant le coup d’envoi de la rencontre, de nombreuses banderoles ont été déployées tout au long du match. « Vous avez porté le nom du Portugal au-delà des frontières, c’est maintenant à notre tour de l’élever ! Repose en paix », affichait une première pancarte accompagnée du numéro 21, que portait le Jota avec la sélection. Du côté du kop, une immense bâche a été déployée après la 20e minute où l’on pouvait lire « Merci pour tout Diogo Jota. Repose en paix. 1996-2025 », aux côtés de supporters qui portaient chacun une lettre pour former la phrase « Repose en paix Diogo Jota ».

Portugal players and fans joined together to remember Diogo Jota and his brother Andre Silva ❤️🇵🇹#WEURO2025 pic.twitter.com/gQ6vAkAwyG — Optus Sport (@OptusSport) July 4, 2025

À la fin de la rencontre, les Portugaises ont communié avec leur public pour rendre hommage à leur coéquipier. Un moment chargé en émotion, en particulier pour Jéssica Silva, qui avait déjà partagé sa peine sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée et qui s’est effondrée en larmes au moment de poser avec la banderole. L’ancienne joueuse de l’OL, qui évolue désormais du côté de Gotham aux États-Unis, n’a pas caché son émotion : « C’est un jour très difficile, c’est terrible. Je ne voulais pas jouer ce match pour être honnête. Il y a des choses bien plus importantes que de jouer un match. […] Nos supporters ont été fabuleux, mais c’était un jour terrible pour la communauté portugaise. » Proche de Jota, l’icône de cette sélection portugaise a également tenu à rappeler quelle personne était l’attaquant de Liverpool : « Diogo était un gars spécial. Bien sûr il était une star, il était incroyable aussi bien sur le terrain qu’en dehors. C’était un être humain fabuleux et c’est pourquoi c’est encore plus triste. »

Engagé en faveur du football féminin, Diogo Jota avait déclaré à l’occasion d’une action menée par Liverpool lors de la journée des droits des femmes, le 8 mars 2024 aux côtés de Leanne Kiernan, également attaquante des Reds, que la Brésilienne Marta était l’un de ses modèles d’inspiration dans le sport, car elle « a fait une grande différence dans l’accès des femmes au football ». Le football féminin le lui a bien rendu.

