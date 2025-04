L’Atalanta croque le Milan et conforte sa place sur le podium

AC Milan 0-1 Atalanta

But : Éderson (62e)

Sale temps sur Milan.

Le choc du week-end de Serie A est pour l’Atalanta. Dans une rencontre indécise, la Dea a fait la différence par Ademola Lookman, à l’origine du but et très en vue, et par Éderson, auteur de la tête de la gagne (0-1). La rencontre a été disputée sur un faux rythme 44 minutes durant, jusqu’à cette énorme opportunité laissée en route par Luka Jović juste avant la pause. Et s’est donc (un peu) animée au retour des vestiaires.

L'Atalanta Bergame ouvre le score à l'heure de jeu, sur une belle combinaison avec Ederson à la conclusion ! Suivez le match AC Milan - Atalanta Bergame en direct sur L'Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/t3W9uLWTdC — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 20, 2025

Le coup de casque gagnant d’Éderson

Rafael Leão puis Tijjani Reinjders se montrent menaçants, mais l’AC Milan ne trouve pas la faille. Les Rossoneri ne le savent pas encore, mais leur chance est passée, et la Dea en profite pour ouvrir le score. Lancé à gauche, Ademola Lookman propose un long centre vers le deuxième poteau, remis de la tête par Raoul Bellanova vers Éderson, buteur d’un coup de casque gagnant (0-1, 62e). Le but réveille l’Atalanta, plus tranchante dans le sillage de l’international nigérian ou de Mateo Retegui, cependant incapables de plier l’affaire. Qu’importe : aussi court soit-il, ce succès permet à l’équipe de Gian Piero Gasperini de garder quatre longueurs d’avance sur Bologne, tandis que Milan reste neuvième et ne devrait pas jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

Tout le monde sait que le match le plus important de la semaine reste la demi-finale retour de coupe face à l’Inter.

