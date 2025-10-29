Pour son retour à Metz, Matthieu Udol n’a pas eu le droit à des places pour ses proches

Et vous, comment se passe la relation avec votre ex ?

Une relation longue de 19 ans ne s’oublie pas du jour au lendemain, si ? Celle entre Matthieu Udol et le FC Metz, commencée dès l’enfance au centre de formation, marquée dans la chair avec quatre ruptures du ligament croisé du genou droit, et symbolisée par une fidélité à toute épreuve, s’est terminée en eau de boudin.

Ni le club ni le joueur ne veut faire un pas vers l’autre

Après des années à suivre l’ascenseur malgré un niveau de jeu qui lui promettait de jours meilleurs dans un club de plus haut standing, le latéral gauche a décidé de faire ses valises pour Lens. Un choix qui n’est toujours pas passé du côté de la Moselle. C’est surtout le prix du transfert qui a déçu – 3,5 millions d’euros et 1,5 millions de bonus – comme si la perte de son capitaine emblématique était inestimable. Aucune des deux parties ne compte faire un pas vers l’autre, ni le club, mauvais joueur, ni Udol, amer de cette sortie ratée.

Son retour à Saint-Symphorien, ce mercredi, s’annonce donc bouillant. Surtout que, d’après les informations de L’Équipe, le FC Metz n’a pas accepté la demande de billets du joueur pour ses proches. Pas franchement classe. Celui qui a déjà charmé Bollaert en quelques semaines a tout de même réussi à s’en procurer et va sans doute avoir encore plus à cœur de soigner ses retrouvailles avec son jardin.

Bon dernier de Ligue 1, le FC Metz arrive pourtant encore à creuser.

