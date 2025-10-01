S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Bartomeu accusé d’abus de fonctions

KM
Bartomeu accusé d’abus de fonctions

La justice espagnole contre Bartomeu saison 10.

Président du FC Barcelone de 2014 à 2020, Josep Maria Bartomeu est accusé d’abus de fonctions et d’administration au cours de ses six années de mandat, selon l’AFP. Le dirigeant catalan devra prochainement s’expliquer devant un juge pour la tenue de plusieurs commissions cachées, sans avoir consulté son conseil d’administration. Il s’agirait de plusieurs opérations financières injustifiées impliquant le transfert de l’attaquant Malcom en provenance de Bordeaux en 2018, recruté pour 40 millions d’euros.

Les avocats de Bartomeu démentent et affirment que, malgré les « erreurs  » commises par l’ancien Barcelonais, les accusations envers leur client sont «  sans preuves ».

Tout ça pour quatre petits buts de Malcom avec le maillot blaugrana

Un retour surprise dans le groupe du Barça face au PSG

KM

À lire aussi
00
En direct : Barça-PSG (0-0)
  • C1
  • J2
  • FC Barcelone-PSG
En direct : Barça-PSG (0-0)

En direct : Barça-PSG (0-0)

En direct : Barça-PSG (0-0)
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!