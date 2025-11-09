S’abonner au mag
Le raté de l’année vient de D2 croate

Le raté de l’année vient de D2 croate

La définition de bouffer la feuille.

Scénario catastrophe pour Bijelo Brdo ce week-end en D2 croate. Déjà mal classé, le club de la municipalité d’Erdut a coulé face à Cibalia, un concurrent direct (défaite 2-0).

En même temps, le moral était loin d’être au beau fixe chez les joueurs de Slavonie, surtout après ce raté magistral de l’Américain Samid Akanni. Après s’être défait de deux défenseurs et du gardien de Cibalia, l’attaquant n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Évidemment, il a terminé dans le petit filet.

<iframe loading="lazy" title="CIBALIA vs BSK BIJELO BRDO 2:0 (14. kolo, SuperSport1NL 25/26)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/MKLsSitvGQ8?start=102&amp;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Le club de la Colline blanche (Bijelo Brdo en VO) a terminé dans un trou noir.

