Lamine Yamal sait pourquoi il a été sifflé par les supporters de Bruges

Aussi à l’aise pour se défendre que le Barça pour défendre.

Avec un but et une frappe amenant au CSC de Christos Tzolis, Lamine Yamal a été déterminant pour sauver les miches du Barça contre le Club Bruges. Une performance qui l’a visiblement inspiré pour sa conférence de presse d’après-match.

« Si les supporters me huent, c’est parce que je suis un joueur important. Si j’étais un autre joueur, ils ne me hueraient pas », a analysé le dauphin du dernier Ballon d’or. Pas forcément faux, mais pas forcément productif pour détromper ceux qui le taxent d’arrogance.

Retour sur son but et… sur sa pubalgie

Chambreur après son (magnifique) pion, Yamal a commenté cette belle action collective, non sans regretter le résultat final : « C’était une action très rapide, Fermín m’a fait une talonnade et j’ai bien conclu, mais je suis déçu de ne pas avoir pu gagner et j’espère que ce sera le cas la prochaine fois », a affirmé celui qui a partagé la vedette avec Carlos Forbs le temps d’un soir.

L’ailier fantasque a profité de l’occasion pour revenir sur ses pépins physiques récents : « On a beaucoup parlé de ma pubalgie, de ma tristesse, mais c’était faux. J’étais comme toujours, très heureux, concentré sur mon jeu, essayant de retrouver mon niveau et de jouer à ce niveau, là où je me sens le mieux et où je prends le plus de plaisir. »

Un gamin qui grandit, quoi.

Forbs avec les forts