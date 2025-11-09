Maroc : un défenseur arrête un penalty

Il n’a pas pu éviter la défaite, mais quand même.

À l’occasion de la huitième journée de Botola Pro, au Maroc, l’Union Touarga et la Renaissance Zemamra ont vu une scène improbable se dérouler en plein match : alors que deux gardiens de but de l’équipe locale ont été expulsés coup sur coup (Abderrahmane El Houasli à la 69e minute et Reda Asmama, son remplaçant, à la 88e), le défenseur Youssef Kajai a dû prendre place dans les cages.

عندما يتحول اللاعب الى حارس مرمى 🔄🤯 Heroic moment from Youssef Kajai after the goalkeeper was sent off! 🧤#UTSRCAZ #BotolaProINWI #الدوري_المغربي 🇲🇦 pic.twitter.com/zErlKTX5UK — BOTOLAPRO INWI (@thebotolapro) November 8, 2025

Mieux, l’inhabituel portier a réussi à repousser un penalty sifflé dans le temps additionnel et frappé par Mohammad El Fakih à un moment de la rencontre où le score était encore bloqué à un but partout. Malheureusement pour le héros inattendu, ce dernier a dû s’avouer vaincu en toute fin de partie en encaissant la réalisation de la victoire des visiteurs. À noter aussi qu’un troisième carton rouge a été brandi, à destination d’Hamza Regragui.

Il convient d’admirer les petits pas effectués sur sa ligne par le dernier rempart avant la tentative du tireur.

