  • Botola Pro
  • J8
  • Touarga-Zemamra (1-2)

Maroc : un défenseur arrête un penalty

FC
Il n’a pas pu éviter la défaite, mais quand même.

À l’occasion de la huitième journée de Botola Pro, au Maroc, l’Union Touarga et la Renaissance Zemamra ont vu une scène improbable se dérouler en plein match : alors que deux gardiens de but de l’équipe locale ont été expulsés coup sur coup (Abderrahmane El Houasli à la 69e minute et Reda Asmama, son remplaçant, à la 88e), le défenseur Youssef Kajai a dû prendre place dans les cages.

Mieux, l’inhabituel portier a réussi à repousser un penalty sifflé dans le temps additionnel et frappé par Mohammad El Fakih à un moment de la rencontre où le score était encore bloqué à un but partout. Malheureusement pour le héros inattendu, ce dernier a dû s’avouer vaincu en toute fin de partie en encaissant la réalisation de la victoire des visiteurs. À noter aussi qu’un troisième carton rouge a été brandi, à destination d’Hamza Regragui.

Il convient d’admirer les petits pas effectués sur sa ligne par le dernier rempart avant la tentative du tireur.

