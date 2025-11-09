S’abonner au mag
  • International
  • France

EDF : Randal Kolo Muani forfait, son remplaçant déjà connu

FC
EDF : Randal Kolo Muani forfait, son remplaçant déjà connu

Allez hop, ça ne perd pas de temps.

À peine le forfait de Rand Kolo Muani acté, le joueur de Tottenham ayant concédé le nul contre Manchester United ce samedi avec les Spurs et ayant été remplacé dès la mi-temps, Didier Deschamps a déjà officialisé le nom de son remplaçant dans sa liste : il s’agit de Florian Thauvin, qui prolonge donc son retour avec les Bleus.

Tweet

Pour rappel, l’équipe de France s’apprête à dispute ses deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 : d’abord contre l’Ukraine le 13 novembre, ensuite face à l’Azerbaïdjan le 16. Le Lensois, qui a participé à la raclée administrée à Monaco par les Sang et or, fera donc partie du groupe.

Dommage pour Nabil Fekir…

Une minute de silence sera observée avant France-Ukraine

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 24h
134
123
30
Revivez Marseille-Brest (3-0)
Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!