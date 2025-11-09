EDF : Randal Kolo Muani forfait, son remplaçant déjà connu

Allez hop, ça ne perd pas de temps.

À peine le forfait de Rand Kolo Muani acté, le joueur de Tottenham ayant concédé le nul contre Manchester United ce samedi avec les Spurs et ayant été remplacé dès la mi-temps, Didier Deschamps a déjà officialisé le nom de son remplaçant dans sa liste : il s’agit de Florian Thauvin, qui prolonge donc son retour avec les Bleus.

Pour rappel, l’équipe de France s’apprête à dispute ses deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 : d’abord contre l’Ukraine le 13 novembre, ensuite face à l’Azerbaïdjan le 16. Le Lensois, qui a participé à la raclée administrée à Monaco par les Sang et or, fera donc partie du groupe.

Dommage pour Nabil Fekir…

