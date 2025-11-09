S’abonner au mag
  • Uruguay
  • Cerro Largo

Un but inouï marqué par un gardien uruguayen

JD
Un but inouï marqué par un gardien uruguayen

Il n’y a pas qu’en Angleterre que Liverpool se prend des roustes.

Scène folle en D1 uruguayenne au début du week-end. Sous une pluie battante, Cerro Largo recevait Liverpool, à hauteur de qui il pouvait remonter en cas de victoire. Mission accomplie ! Les joueurs de Melo mènent au score à la pause et au retour des vestiaires, c’est le gardien Gino Santilli qui va s’assurer de faire le break.

Sur un dégagement surpuissant, le ballon rebondit lourdement sur la pelouse pour tromper un défenseur et le gardien adverse qui a désormais un point commun avec Loris Karius, pour finir sa course au fond des filets adverses. Un petit bijou qui permet à Cerro Largo d’être désormais cinquième du championnat de clôture, à sept points du leader Penarol.

JD

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 18h
134
125
30
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!