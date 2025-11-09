Un but inouï marqué par un gardien uruguayen

Il n’y a pas qu’en Angleterre que Liverpool se prend des roustes.

Scène folle en D1 uruguayenne au début du week-end. Sous une pluie battante, Cerro Largo recevait Liverpool, à hauteur de qui il pouvait remonter en cas de victoire. Mission accomplie ! Les joueurs de Melo mènent au score à la pause et au retour des vestiaires, c’est le gardien Gino Santilli qui va s’assurer de faire le break.

Sur un dégagement surpuissant, le ballon rebondit lourdement sur la pelouse pour tromper un défenseur et le gardien adverse qui a désormais un point commun avec Loris Karius, pour finir sa course au fond des filets adverses. Un petit bijou qui permet à Cerro Largo d’être désormais cinquième du championnat de clôture, à sept points du leader Penarol.