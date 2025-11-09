- France
- AJ Auxerre
Les Ultras Auxerre soutiennent Christophe Pélissier
La tête sur les épaules.
En dépit de la prestation catastrophique de leur équipe à Angers, les Ultras Auxerre ont tenu à apporter leur soutien à l’entraîneur de l’AJA Christophe Pélissier, plus que jamais sur la sellette après sept matchs sans victoire et quatre défaites consécutives sans marquer.
Le capo des UA a ainsi assuré le technicien bourguignon de « l’unité » du public derrière sa personne, conscient que l’homme du retour de l’AJA en Ligue 1 n’a pas les moyens nécessaires pour maintenir le club dans l’élite une troisième saison d’affilée : « On ne peut pas te demander d’être dixième ou douzième avec cet effectif, c’est certain ! […] Moi, je veux me battre pour toi parce que je sais que tu es honnête. En revanche, tes dirigeants… »
"Je veux me battre pour toi, parce que toi je sais que tu es honnête !" 🗣️ La séquence forte entre Christophe Pélissier et les Ultras de l'@AJA, qui ne lâchent pas leur coach malgré la dernière place en championnat. pic.twitter.com/iCDVvPBx0k— L1+ (@ligue1plus) November 9, 2025
À la suite de quoi les 450 supporters ayant fait le déplacement ont entonné le nom de Pélissier. L’intéressé, lui, est parti visiblement un peu gêné. Pour la dernière fois ?Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s’englue
JD