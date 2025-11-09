Les Ultras Auxerre soutiennent Christophe Pélissier

La tête sur les épaules.

En dépit de la prestation catastrophique de leur équipe à Angers, les Ultras Auxerre ont tenu à apporter leur soutien à l’entraîneur de l’AJA Christophe Pélissier, plus que jamais sur la sellette après sept matchs sans victoire et quatre défaites consécutives sans marquer.

Le capo des UA a ainsi assuré le technicien bourguignon de « l’unité » du public derrière sa personne, conscient que l’homme du retour de l’AJA en Ligue 1 n’a pas les moyens nécessaires pour maintenir le club dans l’élite une troisième saison d’affilée : « On ne peut pas te demander d’être dixième ou douzième avec cet effectif, c’est certain ! […] Moi, je veux me battre pour toi parce que je sais que tu es honnête. En revanche, tes dirigeants… »

"Je veux me battre pour toi, parce que toi je sais que tu es honnête !" 🗣️ La séquence forte entre Christophe Pélissier et les Ultras de l'@AJA, qui ne lâchent pas leur coach malgré la dernière place en championnat. pic.twitter.com/iCDVvPBx0k — L1+ (@ligue1plus) November 9, 2025

À la suite de quoi les 450 supporters ayant fait le déplacement ont entonné le nom de Pélissier. L’intéressé, lui, est parti visiblement un peu gêné. Pour la dernière fois ?

