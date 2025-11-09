S’abonner au mag
  • France
  • AJ Auxerre

Les Ultras Auxerre soutiennent Christophe Pélissier

JD
Les Ultras Auxerre soutiennent Christophe Pélissier

La tête sur les épaules.

En dépit de la prestation catastrophique de leur équipe à Angers, les Ultras Auxerre ont tenu à apporter leur soutien à l’entraîneur de l’AJA Christophe Pélissier, plus que jamais sur la sellette après sept matchs sans victoire et quatre défaites consécutives sans marquer.

Le capo des UA a ainsi assuré le technicien bourguignon de « l’unité » du public derrière sa personne, conscient que l’homme du retour de l’AJA en Ligue 1 n’a pas les moyens nécessaires pour maintenir le club dans l’élite une troisième saison d’affilée : « On ne peut pas te demander d’être dixième ou douzième avec cet effectif, c’est certain ! […] Moi, je veux me battre pour toi parce que je sais que tu es honnête. En revanche, tes dirigeants… »

À la suite de quoi les 450 supporters ayant fait le déplacement ont entonné le nom de Pélissier. L’intéressé, lui, est parti visiblement un peu gêné. Pour la dernière fois ?

Strasbourg régale, Metz enchaîne, Auxerre s’englue

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 16h
134
128
23
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
30
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)
Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Revivez Manchester City-Liverpool (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!