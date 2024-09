Rio Mavuba et Paul Baysse ne comptent pas s’éterniser sur les terrains de N3

Les papys font de la résistance.

Fin août, le choix de Rio Mavuba et Paul Baysse de prendre une licence aux Girondins pour maintenir en vie l’équipe réserve du club (N3), en manque de joueurs depuis la relégation administrative du club en N2, a été salué de tous. Quelques semaines plus tard, les deux anciens de la maison ont disputé deux matchs de N3 avec le scapulaire sur le torse. Résultat, deux défaites face à Colomiers (0-1) et Bayonne (0-3). Des résultats pas escomptés, certes, mais l’essentiel est ailleurs.

En attendant l’arrivée de nouveaux joueurs pour leur succéder, bien que dépassés physiquement, les deux anciens ont évité les forfaits. Dans des propos rapportés par L’Équipe, ce lundi, Baysse assure d’ailleurs ne pas avoir l’intention de s’éterniser : « C’est le court, voire le très court. L’avenir appartient aux jeunes. » Et Mavuba d’ajouter : « On a pris des licences pour dépanner, donc j’espère qu’on aura à le faire le moins longtemps possible. »

Avis aux amateurs, littéralement.

