Benjamin Stambouli vers Metz

Une coupe de champagne et puis s’en va.

De passage à Reims lors de la seconde partie de saison l’an dernier, Benjamin Stambouli devrait retrouver un nouveau projet en France. En Ligue 2 cette fois-ci, puisque selon les informations de Foot Mercato et de L’Équipe, l’ancien Parisien va en effet se diriger vers les Grenats et le FC Metz. Une première expérience en Ligue 2 donc pour Stambouli, qui apportera toute la sienne à un groupe relégué cette saison.

Débarqué de Turquie après deux ans et demi à l’Adana Demirspor, le milieu pourrait être un renfort de poids pour les Lorrains, lui qui compte près de 250 matchs de Ligue 1 et de Bundesliga et qui a déjà connu les joies de la Ligue des champions. Si son aventure rémoise n’a pas été une franche réussite (7 petits matchs seulement), le coup mérite d’être tenté pour Metz, surtout qu’il arrive en tant que joueur libre. Il devrait signer un contrat de deux ans du côté de Saint-Symphorien.

Un atout de plus pour viser une montée express.

