Pronostic Maccabi Tel-Aviv Steaua Bucarest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Maccabi Tel-Aviv vient à bout du Steaua Bucarest

Champion national pour la 25e fois de son histoire, le Maccabi Tel Aviv a lancé cette nouvelle saison en remportant la Supercoupe d’Israël face au Maccabi Petah Tikva (2-0). Sur la lancée de ce succès, le club israélien est ensuite allé signer un nul contre le Steaua dans ce 2e tour aller de la Ligue des Champions (1-1). Lors de cette rencontre, le Maccabi pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à moins de 20 minutes de la fin mais s’est fait surprendre quelques instants plus tard. Toutefois, la formation de Tel Aviv est en ballotage favorable pour cette manche retour. Dans cette formation, on retrouve notamment Zahavi, la légende du foot israélien. En plus du buteur, on retrouve les excellents Peretz, Biton, Asante ou Cohen. A noter que les Turgeman, Shahar et Davida sont quant à eux absents car ils participent aux JO.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Steaua a également remporté son championnat national devant Cluj. Les Roumains ont repris depuis début juillet la compétition officielle avec plusieurs rencontres. Pour leur entrée en lice, les partenaires d’Olaru ont dominé Hunedoara dans la Supercoupe de Roumanie (3-0). Sur leur lancée, les Roumains ont pris facilement le dessus sur Virtus (11-1 en cumulé) lors de leur 1er tour préliminaire de LDC. En championnat, la formation de Bucarest se montre très poussive depuis la reprise avec 3 matchs sans le moindre succès : des nuls contre Cluj et l’Unirea Slobozia pour un revers à domicile face à Oteful. Pour tenter de réaliser un exploit lors de cette manche retour, le Steaua compte sur son avant-centre Popa mais aussi sur l’ailier Baluta. Après avoir signé le nul à l’aller à l’extérieur, le Maccabi Tel Aviv devrait s’imposer dans cette seconde rencontre à domicile et se qualifier ainsi pour le prochain tour. Traditionnellement, les clubs israéliens sont bien meilleurs devant leur chaud public.

► Le pari « victoire Maccabi Tel Aviv » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,86 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 186€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Maccabi Tel Aviv – FCSB :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Maccabi Tel Aviv FCSB encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Maccabi Tel Aviv Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence