Bleus : la mélancolie ou l’attaque

La rentrée a sonné pour les Bleus de Deschamps et les deux déceptions de l’été face à l’Espagne à l’Euro et aux JO appartiennent déjà au passé. Il faut renfiler le bleu de chauffe, repartir au front, remettre le couvert, chacun choisira sa formule favorite, mais ce qui est sûr, c’est que oui, Kylian Mbappé and co ont du pain sur la planche. Si la France est une nouvelle fois parvenue à se hisser dans le dernier carré du précédent championnat d’Europe, elle ne le doit pas vraiment à son secteur offensif en panne d’inspiration. Il faut du changement, d’abord parce que l’équipe de France est suffisamment pourvue pour, mais aussi pour ne pas démarrer un cycle cataclysmique qui pourrait arriver un jour. L’Allemagne en a fait les frais, l’Italie, que les Bleus défient ce vendredi au Parc des Princes, est en plein dedans depuis plus de dix ans : avoir un bloc compact, solide, et s’en remettre à la seule ingéniosité de ses offensifs ne fonctionne plus que pour quelques formations dans le football moderne.

Barcola, déjà une évidence ?

Là où l’on se dit que la marge est grande pour les Bleus, c’est que le vivier a de quoi dégoûter un paquet de grosses nations européennes. Quoi qu’on en dise ou qu’on en pense, Kylian Mbappé restera toujours Kylian Mbappé et donc un « Jack in the box » prêt à sortir de sa boîte n’importe quand. Revenu à l’Inter, Marcus Thuram empile étonnamment déjà les buts comme les perles, dans la continuité des derniers mois, tandis qu’Ousmane Dembélé semble plus en jambes que jamais à Paris, le Lillois Alexsandro pouvant en témoigner. Derrière ce trio titulaire, le petit nouveau Michael Olise a déjà séduit son monde aux JO et au Bayern, tandis que Randal Kolo Muani bosse en silence à Paris pour se remettre la tête à l’endroit en regardant le phénomène Bradley Barcola éclabousser de son talent l’assistance lors de chacune de ses sorties.

Barcola, un nom qui était déjà réclamé par le public français lors de l’Euro et que l’on a vu à peine 100 minutes en Allemagne et souvent de façon trop saccadée pour lui permettre d’apporter la lumière dans la durée. Forcément conscient du talent qui frappe à sa porte, Deschamps a évoqué son cas ce mardi, expliquant avoir la bonne méthode en l’incorporant peu à peu au onze : « Il est en pleine confiance, fait les bons choix, les bons gestes, ce qu’on demande à un joueur offensif. Bradley a toujours eu la capacité à faire des déséquilibres, marquer et faire marquer. On parle d’un jeune joueur aussi, qui a franchi les étapes très vite. Cela demande de la continuité. Il fait un très bon début de saison. La saison dernière lui a servi, comme sa présence à l’Euro. » Synonyme d’envol ?

Le retour du feu est attendu

Incorporer Barcola dans cette attaque des Bleus rebattrait forcément quelques cartes devant. Est-ce que Kylian Mbappé, qui occupe cette place au Real, acceptera également en sélection de prendre la pointe ? Est-ce qu’en se privant d’un profil puissant comme celui de Thuram ou de RKM, l’attaque des Bleus ne va pas pêcher en matière de présence dans la surface ? Des interrogations légitimes, saines mêmes, auxquelles ces premières joutes de septembre devraient pouvoir servir de test. Si le leitmotiv de DD sera toujours celui du résultat, ce dernier chapitre de sa carrière à la tête des Bleus (enfin, peut-être) qui s’apprête à s’ouvrir doit être celui du divertissement.

Certes, personne ne lui enlèvera jamais le sacre de 2018 et les finales de 2016 et 2022, mais pour que le bilan de son règne soit d’un vert vif, il doit aux supporters français un jeu qui corresponde au potentiel de son effectif. Cet emballement que le public français attend, celui-là même qu’il espère lorsqu’il viendra garnir le Parc des Princes ou les autres enceintes de l’Hexagone, lui qui ne peut se satisfaire une fois de temps en temps seulement d’un 14-0 à Gibraltar ou d’un 4-0 face aux Pays-Bas en 2023. Car gagner en proposant du spectacle, ça n’a pas de prix.

