Wayne Rooney (oui, lui-même) plante un somptueux coup franc à Old Trafford

Quel pied !

Retiré des terrains depuis 2021, Wayne Rooney a pris un petit coup de vieux, mais il n’a rien perdu de son talent. L’entraîneur de Plymouth Argyle, désormais âgé de 38 ans, a retrouvé Old Trafford ce samedi pour un match caritatif contre d’anciens joueurs du Celtic. Maillot de Manchester United sur le dos, l’Anglais a gratifié les spectateurs d’un sublime coup franc en pleine lucarne.

Talking about never losing it. How good is this Wayne Rooney free-kick!! pic.twitter.com/Z4xaBHBXM6

— When Football Was Better (@FootballInT80s) September 7, 2024