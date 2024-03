Pronostic Olympiakos Maccabi Tel Aviv : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

L’Olympiakos prend le large face à Tel Aviv

Après avoir terminé 3e de son groupe en Ligue Europa, l’Olympiakos a franchi les barrages de C4 sans trop de difficulté, en remportant les deux matchs aller-retour contre le Ferencvaros sur le score de 1-0. Actuellement classé troisième dans le championnat grec, l’Olympiakos se positionne comme un concurrent redoutable cette saison, montrant une remarquable cohérence dans l’élite et une série impressionnante de cinq victoires consécutives. Après avoir battu notamment Asteras (2-1), les Grecs ont continué sur leur lancée contre Panetoliko (2-1) et Volos, avec une victoire confortable de 3-0. La forme actuelle de l’équipe, qui se prépare à affronter le Maccabi Tel Aviv, peut être attribuée en grande partie à ses joueurs offensifs tels que Podence (10 buts) et l’attaquant numéro 9, Ayoub El Kaabi, qui a inscrit 22 buts cette saison toutes compétitions confondues.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, le Maccabi Tel Aviv a confortablement terminé en tête de son groupe en Conference League et n’a donc pas eu à jouer les barrages. Le club israélien a surpassé des équipes telles que La Gantoise et Zorya, enregistrant cinq victoires pour une seule défaite lors de la phase de poule. En championnat, le Maccabi Tel Aviv est engagé dans une lutte acharnée pour le titre national. Ils ont récemment repris la première place juste devant leur rival, le Maccabi Haïfa, avec un seul point d’avance après 24 journées. Le prochain adversaire de l’Olympiakos affiche une dynamique positive de cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues, avec une victoire convaincante 4-0 lors de leur dernier affrontement contre Petach Tikva. Parmi les joueurs clés de cette équipe, on retrouve l’expérimenté Zahavi, auteur de 22 buts toutes compétitions confondues, et qui a marqué lors du dernier match. A domicile et en pleine forme, l’Olympiakos devrait l’emporter.

► Le pari « Victoire Olympiakos » est coté à 1,66 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Olympiakos – Maccabi Tel Aviv :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Olympiakos Maccabi Tel Aviv encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Youth League : Lens rate le coche, Nantes continue son épopée