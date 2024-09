Les ultras du Beşiktaş menacent les ultras lyonnais

Un peu plus qu’un match de foot, malheureusement.

Les ultras de Beşiktaş n’ont visiblement pas la mémoire courte. À moins de deux mois du choc en Ligue Europa qui opposera le club turc à l’Olympique lyonnais, les supporters stambouliotes ont déjà lancé les hostilités, comme relayé par un compte spécialisé dans le milieu ultra sur X : « Êtes-vous prêts pour le deuxième round ? »

Nul n’a oublié l’épisode de 2017, quand les deux équipes s’étaient déjà affrontées et que les incidents avaient transformé le Groupama Stadium en champ de bataille. Jean-Michel Aulas, à l’époque, s’était improvisé médiateur en descendant dans les tribunes pour calmer les esprits. Pour rappel, la rencontre avait débuté avec 45 minutes de retard après de violents incidents aux abords de l’enceinte et un envahissement de la pelouse.

Back in 2017 Lyon and Beşiktaş played each other. THe match had many troubles. Yesterday, Beşiktaş hooligans showed they're ready for the match next month. 🇹🇷🇫🇷 pic.twitter.com/jWxTerQaPN

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 2, 2024